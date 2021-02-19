МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает донастроить демпфирующий механизм в нефтяной отрасли, проиндексировав в 2024 году индикативные цены на бензин и дизельное топливо на 1%, говорится в сообщении ведомства.

Минфин сообщил, что подготовил законопроект для выполнения положений основных направлений налоговой политики на 2021-2023 годы. Документ в частности предусматривает донастройку законодательства по отдельным налогам и сборам, упрощение процедур. Минфин предложил ввести новый налог

Так, среди предлагаемых мер указывается "донастройка демпферного механизма по результатам обсуждения с нефтяными компаниями ситуации на топливном рынке и ценовой конъюнктуры на мировых рынках – предлагается корректировка в 2024 году индикативных цен бензина и дизельного топлива для расчёта демпфера, предусматривающая их индексацию на 1%".

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

В настоящее время индикативные цены в демпфере индексируются на 5% ежегодно до 2024 года включительно.