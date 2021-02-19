МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Заострять внимание на сроках завершения строительства "Северного потока 2" не стоит, точных дат нет, важен запуск проекта, заявил зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов. Немецкий бургомистр ответил на угрозы США из-за "Северного потока 2"

Ранее представитель компании сообщал о завершении строительства в апреле. "Не стоит заострять внимание на конкретных сроках завершения строительства. Для нас важен запуск самого проекта, и мы это совершим. Потому что эти сроки зависят от многих факторов, включая погодные условия и так далее. Так что точных дат нет. Говорить можно лишь о фактическом ходе реализации самого проекта", — сказал Садыгов в ходе телефонной конференции с инвесторами.

"И ту или другую официальную информацию детально и публично у нас раскрывает оператор проекта — Nord Stream 2. И вы знаете, что в середине декабря работы по строительству газопровода были возобновлены, и укладка выполняется в полном соответствии с имеющимися разрешениями. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы реализовать этот эффективный коммерческий проект", — добавил он.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.