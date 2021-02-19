МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Некоторые жители Техаса начали получать счета за электричество на тысячи долларов на фоне экстремальных холодов, сообщает в пятницу телеканал WFAA. Техас остановил экспорт газа из-за аномальных холодов

Речь идет о тех, кто подписан не на фиксированный тариф, каковых потребителей большинство, а на плавающие тарифы, зависящие от рыночной цены на электричество.

Причина больших счетов в том, что из-за повышенного спроса оптовая стоимость электроэнергии подскочила с $50 до $9000, сообщает телеканал. В США в домах обычно нет отопления, обогрев осуществляется системой кондиционирования.

Один из жителей штата сообщил о том, что получил счет на 1000 долларов, при том что он поддерживал температуру в жилье площадью 65 квадратных метров на уровне всего около 16 градусов.

Еще одна семья сообщила о счете на 3800 долларов, в то время как за весь прошлый год она заплатила за электроэнергию 1200 долларов. А один техасец получил счета на 17 тысяч долларов, хотя в прошлом месяце заплатил всего $660.

Аномально холодная и снежная погода установилась в целом ряде регионов США. В Техасе и других штатах непогода привела к массовым отключениям электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий. Почти 50 человек стали жертвами непогоды.