ВАШИНГТОН, 19 фев — ПРАЙМ. США не будут объявлять о каких-либо санкциях по "Северному потоку-2" заранее, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. В "Газпроме" оценили сроки завершения "Северного потока 2"

"Мы не говорим заранее ни про какие потенциальные санкции", — сказал Прайс на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он добавил, что США по-прежнему считают трубопровод "плохой сделкой" и что компании, причастные к его строительству, рискуют санкциями.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.