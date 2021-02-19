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https://1prime.ru/energy/20210219/833085467.html
Госдеп США ответил на вопрос о возможных санкциях по "Северному потоку 2"
Энергетика
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США не будут объявлять о каких-либо санкциях по "Северному потоку-2" заранее, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. "Мы не говорим заранее ни про какие... ПРАЙМ, 19.02.2021
санкции, россия, северный поток 2, сша, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 19 фев — ПРАЙМ. США не будут объявлять о каких-либо санкциях по "Северному потоку-2" заранее, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы не говорим заранее ни про какие потенциальные санкции", — сказал Прайс на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом он добавил, что США по-прежнему считают трубопровод "плохой сделкой" и что компании, причастные к его строительству, рискуют санкциями.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.