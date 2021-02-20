МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Сокращение добычи и экспорта газа в США приведет к локальному всплеску цен как в Азии, так и в Европе. Глобально выиграть на этом российские СПГ-производители не смогут, поскольку их поставки в основном законтрактованы, а вот спрос на трубопроводный газ "Газпрома" вырастет. Миру грозит новый кризис

Экстремальные погодные условия в США нарушили добычу газа в стране. Ключевые СПГ-предприятия Америки – Cameron, Corpus Christi, Sabine Pass, Elba Island, Cove Point и Freeport — перегоняют на 30% меньше газа, чем обычно, сообщает Bloomberg. А заморозки в портах практически полностью парализовали экспорт СПГ из акватории Мексиканского залива.

С начала недели с экспортных предприятий побережья Мексиканского залива США было отправлено лишь три танкера по сравнению с девятью неделей ранее, сообщил источник "Прайм" в нефтегазовой отрасли.

В некоторых штатах биржевая цена на СПГ взлетела в 10 раз. В том же Техасе, который является центральным регионом добычи газа, еще неделю назад сырье можно было купить за 2,5 доллара за миллион британских термических единиц (БТЕ), сейчас — в районе 24 долларов.

Губернатор Техаса Грег Эбботт уже приказал производителям газа воздержаться от продаж "голубого топлива" за пределами штата до 21 февраля даже в том случае, если погода изменится на более теплую.

И это, безусловно, приведет к локальному всплеску цен, как в Азии, куда американский СПГ сейчас в основном поставляется, так и в Европе, считают эксперты, опрошенные "Прайм".

КТО ПОСТРАДАЕТ

Особенно дорого газ обойдется европейскому региону. Из-за холодов запасы газа в хранилищах составляют менее 40%, что на 6% ниже среднего показателя за последние пять лет. В четверг на голландском хабе TTF цена газа с поставкой в пятницу выросла до 213 долларов за тысячу кубометров с минимума за месяц в 207 долларов. Нефтяной "сюрприз" из США заставит рынки волноваться

Более ощутимые последствия текущего кризиса с отгрузками американского СПГ проявятся в Европе через 10 дней, а в Азии как минимум через 20 дней для партий, которые предполагалось поставить через Панамский канал, и через 30-35 дней, если партии планировалось транспортировать через Суэцкий канал или вокруг мыса Доброй надежды, подсчитал аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.

"Соответственно, у альтернативного поставщика есть такое временное окно, чтобы компенсировать клиенту партию СПГ из США плюс несколько дней, необходимых американским поставщикам для разрешения кризиса поставок", — говорит он.

Заместить выпадающие объемы американского СПГ с рынка может поставщик с высокой скоростью реакции, что в терминах рынка СПГ подразумевает наличие "свободных" объемов, которые возможно оперативно поставить на спотовый рынок, рассуждает Капитонов.

ГАЗ ЕСТЬ, НО НЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

По мнению старшего аналитика банка "Уралсиб" Алексея Кокина, в сложившейся ситуации на рынке СПГ смогут выиграть те производители газа, у кого есть свободные мощности.

Потенциально из российских заводов СПГ такой возможностью в большей степени обладает "Ямал СПГ". Газ же с сахалинского завода "Газпрома" практически полностью поставляется по долгосрочным контрактам в адрес покупателей в Азии, поэтому возможности какой-то "игры" с портфелем СПГ объективно ограничены.

Из Сабетты, где находится завод "Новатэка", поставка газа в Европу займет 7-10 дней, в Азию — около 35 дней в случае поставки через Суэцкий канал.

Однако и этот завод полностью загружен, более того, почти весь газ законтрактован, отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Сильно увеличить экспорт СПГ Россия не сможет, но производители газа и без того выиграют от роста спотовых цен, к которым привязана часть их контрактов, добавляет он.

Наиболее вероятны операции с портфелем поставок с теми газовозами, которые уже находятся в море и могут быть перепроданы новому клиенту в рамках спотовой сделки.

"Здесь российскому "Новатэку" составят конкуренцию крупные международные портфельные трейдеры, такие, как Shell или Total, которые обладают широкими возможностями по перенаправлению своих грузов на альтернативные рынки", — считает Капитонов.

При этом не стоит забывать, что рынок СПГ глобален, поэтому снижение экспорта из США в Европу создаст возможности для поставщиков трубопроводного газа, в том числе, для "Газпрома", напомнил Кокин. Ничего личного. Как "Газпром" научит Европу ценить российский газ

По его мнению, из российских компаний именно "Газпром" будет главным бенефициаром.

Между тем, вынужденное снижение загрузки американских заводов по сжижению, скорее всего, будет кратковременным и не окажет критического влияния на баланс спроса и предложения в целом по году, заключил Маринченко. ​