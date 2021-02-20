Счет идет на дни. Почему Европа и Азия рискуют остаться без СПГ
МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Сокращение добычи и экспорта газа в США приведет к локальному всплеску цен как в Азии, так и в Европе. Глобально выиграть на этом российские СПГ-производители не смогут, поскольку их поставки в основном законтрактованы, а вот спрос на трубопроводный газ "Газпрома" вырастет.
Экстремальные погодные условия в США нарушили добычу газа в стране. Ключевые СПГ-предприятия Америки – Cameron, Corpus Christi, Sabine Pass, Elba Island, Cove Point и Freeport — перегоняют на 30% меньше газа, чем обычно, сообщает Bloomberg. А заморозки в портах практически полностью парализовали экспорт СПГ из акватории Мексиканского залива.
С начала недели с экспортных предприятий побережья Мексиканского залива США было отправлено лишь три танкера по сравнению с девятью неделей ранее, сообщил источник "Прайм" в нефтегазовой отрасли.
В некоторых штатах биржевая цена на СПГ взлетела в 10 раз. В том же Техасе, который является центральным регионом добычи газа, еще неделю назад сырье можно было купить за 2,5 доллара за миллион британских термических единиц (БТЕ), сейчас — в районе 24 долларов.
Губернатор Техаса Грег Эбботт уже приказал производителям газа воздержаться от продаж "голубого топлива" за пределами штата до 21 февраля даже в том случае, если погода изменится на более теплую.
И это, безусловно, приведет к локальному всплеску цен, как в Азии, куда американский СПГ сейчас в основном поставляется, так и в Европе, считают эксперты, опрошенные "Прайм".
КТО ПОСТРАДАЕТ
Особенно дорого газ обойдется европейскому региону. Из-за холодов запасы газа в хранилищах составляют менее 40%, что на 6% ниже среднего показателя за последние пять лет. В четверг на голландском хабе TTF цена газа с поставкой в пятницу выросла до 213 долларов за тысячу кубометров с минимума за месяц в 207 долларов.
Более ощутимые последствия текущего кризиса с отгрузками американского СПГ проявятся в Европе через 10 дней, а в Азии как минимум через 20 дней для партий, которые предполагалось поставить через Панамский канал, и через 30-35 дней, если партии планировалось транспортировать через Суэцкий канал или вокруг мыса Доброй надежды, подсчитал аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.
"Соответственно, у альтернативного поставщика есть такое временное окно, чтобы компенсировать клиенту партию СПГ из США плюс несколько дней, необходимых американским поставщикам для разрешения кризиса поставок", — говорит он.
Заместить выпадающие объемы американского СПГ с рынка может поставщик с высокой скоростью реакции, что в терминах рынка СПГ подразумевает наличие "свободных" объемов, которые возможно оперативно поставить на спотовый рынок, рассуждает Капитонов.
ГАЗ ЕСТЬ, НО НЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
По мнению старшего аналитика банка "Уралсиб" Алексея Кокина, в сложившейся ситуации на рынке СПГ смогут выиграть те производители газа, у кого есть свободные мощности.
Потенциально из российских заводов СПГ такой возможностью в большей степени обладает "Ямал СПГ". Газ же с сахалинского завода "Газпрома" практически полностью поставляется по долгосрочным контрактам в адрес покупателей в Азии, поэтому возможности какой-то "игры" с портфелем СПГ объективно ограничены.
Из Сабетты, где находится завод "Новатэка", поставка газа в Европу займет 7-10 дней, в Азию — около 35 дней в случае поставки через Суэцкий канал.
Однако и этот завод полностью загружен, более того, почти весь газ законтрактован, отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Сильно увеличить экспорт СПГ Россия не сможет, но производители газа и без того выиграют от роста спотовых цен, к которым привязана часть их контрактов, добавляет он.
Наиболее вероятны операции с портфелем поставок с теми газовозами, которые уже находятся в море и могут быть перепроданы новому клиенту в рамках спотовой сделки.
"Здесь российскому "Новатэку" составят конкуренцию крупные международные портфельные трейдеры, такие, как Shell или Total, которые обладают широкими возможностями по перенаправлению своих грузов на альтернативные рынки", — считает Капитонов.
При этом не стоит забывать, что рынок СПГ глобален, поэтому снижение экспорта из США в Европу создаст возможности для поставщиков трубопроводного газа, в том числе, для "Газпрома", напомнил Кокин.
По его мнению, из российских компаний именно "Газпром" будет главным бенефициаром.
Между тем, вынужденное снижение загрузки американских заводов по сжижению, скорее всего, будет кратковременным и не окажет критического влияния на баланс спроса и предложения в целом по году, заключил Маринченко.
https://1prime.ru/energy/20210220/833084238.html