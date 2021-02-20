МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. "Газпром" не ожидает, что аномальная погода в Техасе окажет существенное влияние на энергетический рынок, — спрос в Азии имеет куда большее значение, заявил РИА Новости начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев.

Аномально холодная и снежная погода, жертвами которой стали уже 50 человек, установилась в целом ряде регионов США. Техас – в числе наиболее пострадавших штатов: непогода привела к массовым отключениям электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий. Долговая нагрузка на региональные бюджеты возобновила свой рост

"Я так понимаю, что уже этот кризис преодолен, сейчас (в Техасе – ред.) опять возвращаются к производству. Я думаю, что какого-то существенного влияния — это все-таки краткосрочное событие — оно не окажет. Более важное будет иметь значение, как будет развиваться потребление в Азии", — ответил Комлев на вопрос, повлияет ли кризис в Техасе на поставки СПГ и цены в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Он отметил, что в Китае потребление газа растет хорошими темпами. "Если это будет продолжаться, то естественно, что Азия перетянет на себя значительные объемы (СПГ) из Европы", — добавил Комлев.