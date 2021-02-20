МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Цена газопровода слишком высока и превышает его экономическую целесобразность, написал в своем Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Политолог рассказал, почему США хотят контролировать "Северный поток 2"

"Но Кремль и дальше выбрасывает миллиарды. Это доказывает: речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства", — пишет он. По словам министра Украина стоит на защите энергетической независимости Европы.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.