МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG подала в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) заявку на немедленное разрешение на строительство газопровода в водах Германии, сообщила радиостанция NDR. В ведомстве подтвердили получение запроса и добавили, что рассматривают его. Регулятор пока не сообщает о том, когда он примет решение по заявке. Эксперт объяснил решение госдепа по "Северному потоку 2"

Таким образом Nord Stream 2 AG отреагировала на жалобу немецких экологических организаций — Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы. Они опротестовали выданное BSH разрешение на строительство трубопровода в водах Германии, объяснив это тем, что якобы регулятор не учел доводы относительно охраны окружающей среды и климата.

BSH сделало вывод, что отрезок "Северного потока 2" проходит по краю заповедника для птиц, но так как труба пролегает на достаточной глубине, сочло, что газопровод оказывает незначительное влияние на некоторые виды перелетных птиц. Регулятор также отметил, что в районе строительства и так наблюдается активное судоходство.

На прошлой неделе BSH Германия продлила разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток 2" до 15 мая.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Строительство возобновилось спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах ФРГ. С датскими властями согласована возможность прокладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.