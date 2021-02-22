МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Крупнейшие американские нефтеперерабатывающие заводы выпустили тонны загрязняющих веществ в небо над Техасом на прошлой неделе, согласно данным, предоставленным штату, поскольку нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы в регионе изо всех сил пытались закрыть производство во время холодной погоды. Об этом пишет агентство Reuters.

Арктическая воздушная масса, распространившаяся в области, абсолютно неприспособленной к таким низким температурам, привела к смерти по меньшей мере двух десятков человек. Она также ударила по производству природного газа и электроэнергии, сократив поставки, необходимые для запуска заводов вдоль побережья Мексиканского залива США.

Остановки приводили к тому, что нефтеперерабатывающие заводы были вынуждены выпускать газы в целях предотвращения повреждения их установок. Эта вспышка газа затмила небо в восточном Техасе дымом, видимым на многие мили.

"Такие выбросы могут затмить обычные выбросы нефтеперерабатывающих заводов на порядки", — заявила Джейн Уильямс, председатель "Национальной команды по чистому воздуху Сьерра-клуба".

Согласно предварительным данным, предоставленным Техасской комиссией по качеству окружающей среды (TCEQ), пять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов выбросили почти 337 000 фунтов загрязняющих веществ, включая бензол, окись углерода, сероводород и диоксид серы.

Общее загрязнение на объектах в Хьюстоне во время похолодания составило около 703 000 фунтов, что составляет около 3% от общего загрязнения сверх разрешенных объемов за весь 2019 год и почти 10% выбросов в 2018 году, согласно данным TCEQ, проанализированным группой Environment Texas.