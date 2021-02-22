МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. США внесли судно-трубоукладчик "Фортуна", связанное с достройкой "Северного потока 2", и его владельца "КВТ-РУС" в еще в один список санкций, говорится в сообщении минфина США. Названы риски полной остановки "Северного потока 2" для России

Судно было внесено 19 января в список санкций по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Теперь оно будет под санкциями и по закону США "О защите европейской энергетической безопасности" (PEESA).

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили на брифинге в понедельник, что она может ответить на критику в связи с решением пока не расширять список санкций по "Северному потоку 2" на новых фигурантов.

Псаки дословно повторила предыдущие комментарии на этот счет. По ее словам, трубопровод — "плохая сделка", которая "разделяет Европу", делает ее уязвимой для "российских манипуляций" и противоречит заявленным целям Евросоюза по энергобезопасности.

"Мы продолжаем отслеживать деятельность по завершению или сертификации трубопровода. Если она будет иметь место, мы примем решение о применимости санкций", — повторила Псаки, уточнив, что санкции — лишь одно из средств в арсенале США. Немецкий бургомистр ответил на угрозы США из-за "Северного потока 2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.