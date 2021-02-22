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США обещают следить за организациями, причастными к "Северному потоку 2"
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США продолжат следить за организациями, причастными к "Северному потоку 2", на предмет возможных санкций, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. "Мы продолжим... ПРАЙМ, 22.02.2021
сша, санкции, газ, россия, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 22 фев — ПРАЙМ. США продолжат следить за организациями, причастными к "Северному потоку 2", на предмет возможных санкций, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы продолжим изучать организации, участвующие в потенциально подлежащей санкциям деятельности", — сказал Прайс на брифинге.
Он напомнил, что в поданном в пятницу докладе в конгресс США отметили как подлежащие к внесению в список санкций лишь российское судно "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС". Они были включены уже во второй подряд список санкций в понедельник.
Также, по словам Прайса, США предоставили конгрессу список из 15 организаций, которые "добросовестно" прекратили свои действия по газопроводу и поэтому "в данный момент" не подлежат санкциям США.