ВАШИНГТОН, 22 фев — ПРАЙМ. США продолжат следить за организациями, причастными к "Северному потоку 2", на предмет возможных санкций, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. США пообещали "не только санкции" в ответ на кибератаки

"Мы продолжим изучать организации, участвующие в потенциально подлежащей санкциям деятельности", — сказал Прайс на брифинге.

Он напомнил, что в поданном в пятницу докладе в конгресс США отметили как подлежащие к внесению в список санкций лишь российское судно "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС". Они были включены уже во второй подряд список санкций в понедельник.

Также, по словам Прайса, США предоставили конгрессу список из 15 организаций, которые "добросовестно" прекратили свои действия по газопроводу и поэтому "в данный момент" не подлежат санкциям США.