ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Жители американского штата Техас возмущены тем, что инфраструктура энергетической столицы США не сумела выдержать необычных для южных регионов страны морозов, свое разочарование они выразили в беседе с РИА Новости. Жители Техаса получили огромные счета за электричество на фоне холодов

Необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США, жертвами холодов стали по меньшей мере 58 человек. Снежные бури и другие погодные явления вызвали массовые отключения электричества и воды в Техасе, а также очереди за продуктами, рост цен на бензин и многие другие неудобства для миллионов жителей штата. По данным портала Poweroutage.com, в настоящее время около 13,4 тысячи потребителей в Техасе остаются без электричества.

Законодатели как в Остине, так и в Вашингтоне практически сразу разошлись во мнениях по поводу причин произошедшего: демократы возложили вину на техасскую инфраструктуру ископаемого топлива, а республиканцы посчитали, что дело в отсутствии оборудования, необходимого для использования альтернативных источников энергии.

Жительница Хьюстона Шейла Прайс, домохозяйка и мать четверых детей, — лишь одна из миллионов техасцев, разочарованных недостаточной реакцией чиновников штата. Прайс рассказала, что была возмущена сбоями в подаче электроэнергии, учитывая, что она живет в так называемом "энергетическом коридоре" страны.

"Как такое может произойти в энергетическом центре страны? Это совершенно безобразно. Так безумно осознавать, что я живу в энергетической столице", — отметила Прайс.

По словам собеседницы агентства, "никто не пытается взять на себя ответственность" за беды, обрушившиеся на штат. Прайс считает, что губернатор Техаса Грег Эббот и другие республиканские чиновники отрицают изменение климата, сопротивляются улучшению инфраструктуры и инвестициям. В этой связи женщина выразила надежду, что власти будут вынуждены изменить курс на благо населения штата.

"Не могу передать, как мне грустно", — посетовала Прайс, признавшись, что жители штата ожидали "подставы" от русских или китайцев, но не от самих американцев.

Житель крупнейшего техасского города Хьюстона Деррилл Холли, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что оставался без электричества не менее 61 часа. По его оценкам, свет выключился, когда температура понизилась более чем до минус 6 градусов. Вдобавок ко всему отключились интернет и сотовая связь. Аномальные холода стали причиной падения добычи нефти и газа в США

"Основные услуги, к которым обычно есть доступ, оказались недоступны", — рассказал Холли.

Он отметил, что некоторые люди пытались греться в машинах. "Оставаться в машине очень рискованно — люди могут заснуть и не проснуться", — поделился страхами мужчина.

Он рассказал также, что некоторые люди использовали в домах спальные мешки. По словам Холли, приличных гостиничных номеров в радиусе 100-200 миль от Хьюстона нет.

Шейла Прайс также рассказала РИА Новости, что на помощь приходили не только спальные мешки, но и гриль. "Люди использовали гриль внутри домов, пытаясь согреться. У многих людей прорвало трубы… У моего соседа прорвало трубу, у другого соседа сгорел дом, а все, что ты слышишь — это сирены, которые здесь слышно не часто", — отметила Прайс.

Президент США Джо Байден ранее объявил в Техасе чрезвычайное положение.