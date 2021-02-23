МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Мощность малых заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) планируется увеличить в 4 раза к 2025 году до более 400 тысяч тонн в год. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на дорожную карту по развитию рынка малотоннажного СПГ, которая утверждена правительством. Россия с 1 марта увеличивает пошлину на экспорт нефти

На фоне существующих объемов производства СПГ (27,7 миллионов тонн) и планов по вводу новых крупнотоннажных мощностей (в 2024 году до 46-65 миллионов тонн), это, казалось бы, не так много. Но большие заводы СПГ работают на экспорт, а малотоннажные должны обеспечивать еще и потребности внутреннего рынка, которые рассчитывают увеличить за счет расширения использования СПГ в качестве газомоторного топлива и для газификации отдаленных и изолированных регионов.

На сегодняшний день в России функционирует 11 малотоннажных заводов по производству СПГ совокупной мощностью около 100 тысяч тонн. Загружены они всего на 40%, а на внутренний рынок продукцию поставляют только 8 заводов. Работают всего 10 автозаправочных СПГ- станций, газифицировано сжиженным природным газом 1145 квартир и домовладений в четырех населенных пунктах.

"Пока внутренний рынок СПГ в России — микроскопический", — отметил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "Объемы годового потребления СПГ здесь в 2-3 раза меньше среднего дневного спроса на природный газ. И уже поэтому, у внутреннего рынка СПГ есть потенциал для быстрого роста", добавил он.

Про использование СПГ, как ресурса для альтернативной газификации говорится достаточно давно. Сжиженный газ возможно доставлять в отдаленные районы любым видом транспорта, где традиционная трубопроводная газификация невозможна. При этом он значительно экологичней мазута, дров или угля. С точки зрения экономики, в Дорожной карте предусмотрено внесение изменений в Федеральный закон "О газоснабжении", подразумевающих введение государственного регулирования платы за подключение к газовым сетям. То есть для населения газификация на основе СПГ не должна оказаться "золотой", несмотря на дополнительные требования к инфраструктуре и затраты на доставку. Проект поправок к закону должен быть представлен в Правительство в июне 2021 года. Эксперт предсказал будущее России на рынке СПГ

В планах также упоминается расширение использование СПГ как топлива для транспорта. В первую очередь, для сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, а также автомобильного, железнодорожного и водного транспорта. Соответствующие директивы будут отправлены хозяйственным обществам, где доля государственного участия превышает 50%.

Гривач считает, что осуществлению этих планов будет мешать гораздо более высокая себестоимость СПГ, необходимость создавать инфраструктуру производства и потребления почти с нуля, а также высокие риски для окупаемости проектов и неопределенность регуляторной среды. Помимо этого, он уверен, что для придания импульса развитию рынка малотоннажного СПГ, необходима поддержка государства.

В Дорожной карте она предусмотрена, пишет "Российская газета". Так, уже к маю этого года в Правительство должны быть внесены предложения о возможности экспорта СПГ, произведенного на малотоннажных заводах, для повышения экономической рентабельности их строительства, с условием поставки части продукции на внутренний рынок. Кроме этого прорабатываются меры по увеличению их инвестиционной привлекательности, а также проекты развития газомоторной инфраструктуры.

В плюсы к расширению малотоннажного производства СПГ можно записать и то, что отечественные компании в этом вопросе уже почти не зависят от иностранных технологий. В 2020 году компания "Новатэк" запустила малотоннажный завод в Магнитогорске мощностью 40 тысяч тонн в год, который на 95% работает на российском оборудовании.