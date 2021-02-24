МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. В России могут подорожать тепловая и электрическая энергия, пишут "Известия". Россиян предупредили о росте цен на цветы

Отмечается, что это произойдет из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. Соответствующий прогноз изложен в письме замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг. В Минэнерго считают, что сборы лучше повышать поэтапно и на часть техники оставить прежними.

Правительство, в частности, планирует утвердить несколько постановлений о повышении утилизационного сбора на специализированную технику и автомобили. В начале февраля 2021 этого года завершилась оценка регулирующего воздействия (ОРВ) проектов. Сборы на спецтехнику планируется повысить в два–четыре раза, на автомобили — на 25%.

Утильсбор планируется повысить на технику для ведения горных работ — такую, как бульдозеры, колесные ковшовые фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы и другую технику. Это, как отмечается в письме Минэнерго в Минпромторг и Минэкономразвития, повлечет рост финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности.

"Учитывая, что себестоимость продукции угольных компаний прямо влияет на тарифную составляющую в энергетике и тепле, можно прогнозировать, что обусловленный пересмотром ставок утилизационного сбора рост себестоимости угля повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, что, в свою очередь, будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию", — говорится в письме.

В Минэнерго уточнили, что доля топливной составляющей угольной станции может достигать 65% в стоимости электрической энергии.

Кандидат экономических наук, доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России Станислав Шубин напомнил, что население защищено от роста тарифов на тепло- и электроэнергию регулируемыми договорами и индексом платы за коммунальные услуги.

При этом изменение цен на уголь может повлиять на субсидирование тарифа для населения региональными бюджетами, и, соответственно, потребует дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета страны, отметили в Минэнерго. Сумма выплаченных субсидий, согласно имеющейся оценке, будет на 15% превышать сумму, полученную бюджетом от введения утилизационного сбора, добавили в ведомстве.

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