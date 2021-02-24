МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Решения по тарифам на тепло и электроэнергию для населения на 2021 год приняты, их роста из-за возможного подорожания угля не будет, сообщило Минэнерго РФ. В России могут вырасти тарифы на тепло и электроэнергию

Министерство отметило, что цены на электрическую энергию, реализуемую населению, подлежат полному государственному регулированию и устанавливаются органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов в рамках предельных уровней, определенных ФАС. Изменение тарифов производится строго в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ, ежегодно разрабатываемого Минэкономразвития и одобряемого правительством.

"В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации рост цены (тарифа) на электроэнергию населения в 2021 год в среднем не превысит 5%. Таким образом, возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний никоим образом не влияет на тарифы на электрическую энергию для населения", — говорится в сообщении.

Конечные цены на электроэнергию для прочих потребителей (не население) имеют в составе регулируемые составляющие (оплата услуг по передаче и сбыту электроэнергии — доля до 50%) и нерегулируемую (оплата производства электроэнергии), которая формируется на основе рыночных механизмов. Минэнерго оценило последствия аварии на газопроводе "Союз"

"По оценкам Минэнерго, возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний не окажет влияние на рост цены на электроэнергию на свободном рынке в первой и второй ценовой зоне. В неценовых зонах оптового рынка возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний будет учитываться в долгосрочном тарифном регулировании в следующих периодах регулирования в соответствии с действующим законодательством", — добавляет ведомство.

Аналогичная ситуация и в регулировании тепловой энергии, все тарифные решения состоялись, никаких изменений на 2021 год не будет, все последующие возможные изменения будут учитываться регуляторами в будущем, исходя из установленных тарифных ограничений, заключили в Минэнерго.

В среду газета "Известия" сообщила со ссылкой на письмо замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг, что тепловая и электроэнергия в России могут подорожать из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году.