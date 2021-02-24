Минэнерго опровергло сообщения о возможном росте энерготарифов
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Решения по тарифам на тепло и электроэнергию для населения на 2021 год приняты, их роста из-за возможного подорожания угля не будет, сообщило Минэнерго РФ.
Министерство отметило, что цены на электрическую энергию, реализуемую населению, подлежат полному государственному регулированию и устанавливаются органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов в рамках предельных уровней, определенных ФАС. Изменение тарифов производится строго в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ, ежегодно разрабатываемого Минэкономразвития и одобряемого правительством.
"В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации рост цены (тарифа) на электроэнергию населения в 2021 год в среднем не превысит 5%. Таким образом, возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний никоим образом не влияет на тарифы на электрическую энергию для населения", — говорится в сообщении.
Конечные цены на электроэнергию для прочих потребителей (не население) имеют в составе регулируемые составляющие (оплата услуг по передаче и сбыту электроэнергии — доля до 50%) и нерегулируемую (оплата производства электроэнергии), которая формируется на основе рыночных механизмов.
"По оценкам Минэнерго, возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний не окажет влияние на рост цены на электроэнергию на свободном рынке в первой и второй ценовой зоне. В неценовых зонах оптового рынка возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний будет учитываться в долгосрочном тарифном регулировании в следующих периодах регулирования в соответствии с действующим законодательством", — добавляет ведомство.
Аналогичная ситуация и в регулировании тепловой энергии, все тарифные решения состоялись, никаких изменений на 2021 год не будет, все последующие возможные изменения будут учитываться регуляторами в будущем, исходя из установленных тарифных ограничений, заключили в Минэнерго.
В среду газета "Известия" сообщила со ссылкой на письмо замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг, что тепловая и электроэнергия в России могут подорожать из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году.
https://1prime.ru/energy/20210224/833104812.html