МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Недавние обнадеживающие сигналы о готовности США смягчить свою позицию по "Северному потоку 2" сменились новыми угрозами. Европейские компании продолжают массово покидать проект из-за опасений санкций со стороны Вашингтона. Между тем, Германия, для которой проект представляет стратегическую важность, не скрывает своего раздражения по поводу американских санкций и разрабатывает планы по защите своих интересов. Торг будет идти, главным образом, по вопросам, касающимся Польши. "Северный поток 2" может попасть под управление американцев

Уже 18 европейских компаний вышли из проекта "Северный поток 2" из-за угрозы санкций США, сообщают СМИ со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу США. Среди этих компаний — немецкие концерны Bilfinger SE и Munich Re Syndicate.

Госдепартамент представил на прошлой неделе доклад конгрессу по мерам противодействия трубопроводу. Результатом доклада стало то, что власти США внесли в список санкций по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС".

Однако к тому времени и судно, и компания уже находились в списке санкций по другому закону — "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Это позволило ряду членов конгресса критиковать администрацию нового президента Джо Байдена за "недостаточные шаги против строительства трубопровода".

СТРАСТИ ПО ГАЗУ

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", считают, что борьба за реализацию проекта "Северный поток 2" остается на острие энергетического противостояния в Европе.

С приходом новой администрации в США появились надежды на смену вектора проводимой политики. Их подогревали ведущиеся уже более месяца переговоры между США и Германией по поводу условий реализации данного маршрута поставок газа.

"Однако, даже несмотря на потепление в данном вопросе, маховик санкций США продолжает работать, а чаша весов продолжает колебаться вблизи точки равновесия, с угрозами новых смещений в сторону дальнейшей консервации проекта", — отмечает эксперт фондового рынка Николай Подлевских.

С одной стороны, Байден анонсировал политику налаживания отношений с союзниками. Тем самым, новая администрация попыталась создать видимость отречения от политики предыдущего президента Дональда Трампа. Однако экономические интересы США никуда не делись, указывает в свою очередь ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Участники спешно покидают "Северный поток 2", чем это грозит

Поэтому ранее принятые меры по препятствованию "Северному потоку 2" получили одобрение и реализацию. В Вашингтоне также намекают, что могут использовать иные механизмы остановки проекта, кроме непосредственного санкционного давления, говорят о вредности проекта и его угрозе энергобезопасности Европы.

Однако предложить полноценную альтернативу за океаном не могут. "Зима 2020-2021 показала, что проект необходим, а США не являются достаточно надёжным поставщиком. Непогода в Техасе привела не только к остановке добычи нефти и её переработки, но и к резкому падению отгрузки СПГ и поставок в соседнюю Мексику по газопроводу", — говорит эксперт.

Речь даже шла о полной приостановке экспорта из-за дефицита газа на фоне сильного похолодания. В Европе прошедшая зима также привела к резкому падению запасов в ПХГ, а поставки СПГ сократились вдвое от прошлогодних — производителям оказался более интересен рынок Азии.

ПОИСКИ КОМПРОМИССА

Но, несмотря на это, вероятность достройки газопровода всё же остаётся высокой. "Германия не скрывает своего раздражения по поводу американских санкций и планирует создавать механизмы защиты своих интересов", — полагает Кочетков.

Одним из условий может стать заключение долгосрочного транзитного соглашения с Киевом, но даже это соглашение не гарантирует отсутствие проблем с изношенной украинской ГТС. Осознавая этот факт, Германия продолжит настаивать на завершении "Северного потока-2". К тому же потребность в газе только будет нарастать — ФРГ планирует отказаться от угольной энергетики к 2035 году.

По мнению Подлевских, о схемах возможных договоренностей можно много гадать. Вариант дежурных гарантий транзита Украине плюс отступные Европы в торговле США кажутся эксперту вполне проходными. "Впрочем, серьезные переговоры всегда рождают множество нюансов, предугадать которые иногда не могут даже сами переговаривающиеся стороны", — добавил он.

ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС

Завершение строительства "Северного потока 2" является одним из наиболее важных вопросов отношений между США и Германией̆, считает политический обозреватель Дмитрий Галкин.

"Причем для Германии проект представляет стратегическую важность не только с точки зрения развития национальной̆ экономики, но и для укрепления позиций Германии внутри ЕС. Поэтому Вашингтон пойдёт на уступки по данному вопросу только после того, как использует его для решения других проблем", — говорит Галкин.

Прежде всего, речь идет о Польше, которая является главным американским союзником в Восточной Европе. США хотели бы обеспечить ей важную роль в транспортировке углеводородов в другие европейские страны. Соответственно, для этого нужны как определенные гарантии со стороны Германии, так и немецкие инвестиции в польскую инфраструктуру.

Пока Германия не предоставила ни того, ни другого, поскольку рассчитывала, что при достройке газопровода сумеет как-то обойти американские санкции. Теперь стало окончательно ясно, что это невозможно.

Немецкие компании выходят из проекта, опасаясь попасть под санкции США. "После того, как Германия пойдёт на уступки, и контроль над частью европейского импорта нефти и газа будет передан Польше, американские санкции будут смягчены, и строительство "Северного потока 2" завершится", — полагает Галкин. Противники пытаются добить "Северный поток 2"

У Польши с Россией также немало транзитных противоречий. В международных судах рассматривается несколько судебных споров между "Газпромом" и польскими компаниями, в том числе, по ценам на газ. По делу "Северного потока 2" позицию "Газпрома" поддержали немецкие компании, поэтому перспективы польской стороны получить запрошенные 6,5 млрд евро весьма туманны. Однако компромисс придется искать и здесь.

МОРОЗЫ В ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА

Природные аномалии текущей зимы показали, что ветер и солнце могут не спасти во время сильных снегопадов и морозов, поэтому газ остаётся единственной экологичной альтернативой углю, считает Кочетков.

"Соответственно, потребители, которые испытывали дефицит поставок газа, будут позитивнее настроены в отношении российско-германского проекта. Даже в случае отсутствия соглашения с США у Германии есть все правовые основания для достройки "Северного потока 2", — уверен он.

Холодная зима и связанные с этим рекордные поставки газа в январе активно выступают за продолжение строительства газопровода, согласен и Подлевских.

"Неудивительно, что, несмотря на мощное противодействие США, этой зимой у проекта находится все больше сторонников в Западной Европе. Поэтому можно надеяться, что здравый смысл возьмет верх — проект будет завершен", — заключил эксперт.