МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Предложение украинских парламентариев ввести уголовную ответственность за любое сотрудничество с Россией абсурдно, Киеву в первую очередь придется отказаться от транзита российского газа, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее депутаты пропрезидентской фракции "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект, по которому уголовный кодекс страны предлагается дополнить статьей "Коллаборационная деятельность", предусматривающей ответственность за сотрудничество с Россией, которую называют на Украине государством-агрессором, в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовой сферах. Виновным в этом правонарушении предлагается ограничить на 15 лет доступ к госдолжностям. Также предлагается предусмотреть возможность ликвидации юрлиц, уполномоченные лица которых вели такое сотрудничество.

"Получается, что любое сотрудничество с Россией на Украине, в том числе экономическое, они предлагают прировнять к коллаборационизму", — сказал Цеков.

Он подчеркнул, что хотя эта идея преподносится как политическая, "она несет серьезные экономические последствия для самой Украины". "В случае принятия закона Киеву придется полностью добровольно отказаться от транзита российского газа, поскольку за его транспортировку Украина получает плату от России", — подчеркнул он. Захарова уверена, что "Северный поток - 2" будет достроен

Кроме того, законопроект репрессивен для самих граждан Украины, украинских предприятий, считает сенатор. "Если они продают свою продукцию в России, они коллаборационисты, если получают продукцию из России — нарушают закон", — пояснил он.

Законодатель выразил надежду, что данная инициатива в парламенте не пройдет, и здравый смысл возобладает, "поскольку экономическое благополучие Украины во многом зависит от сотрудничества с Россией".

Цеков также отметил, что все нынешнее руководство Украины, включая фракцию "Слуга народа" являются коллаборационистами, потому что они уже давно сдали США и Евросоюзу национальные интересы страны.