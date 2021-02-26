МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. "Роснефть" планирует в 2028 году запустить пилот по улавливанию, хранению и использованию углерода (CCUS) и начать на основе проекта производство "голубого" водорода, сообщили журналистам в компании.

"Голубой", или "синий" водород производится из природного газа, а побочный углекислый газ улавливается и хранится в специальных хранилищах.

"CCUS – ключевой аспект нашего взаимодействия с BP (в рамках соглашения о низкоуглеродном сотрудничестве — ред.). Но так как мы находимся на ранней стадии (разработки этой технологии – ред.), в прошлом году мы начали и продолжаем поиск возможностей. В своем плане по углеродному менеджменту до 2035 года мы наметили запуск пилотного проекта CCUS примерно на 2028 год", — рассказал советник вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии Тайрон Калпи. Как рост процентных ставок в США обвалили акции технологических гигантов

"Мы также прорабатываем возможности минимизировать углеродный след при производстве водорода. Сейчас установки по производству водорода есть практически на всех перерабатывающих заводах компании, поэтому мы планируем детально оценить применимость технологий улавливания для производства "синего" водорода на всех НПЗ с учетом логистических и экономических преимуществ, а также потенциала использования эффекта масштаба", — добавил советник по стратегическому планированию и инвестициям в ранге вице-президента Алексей Салин.

По словам Калпи, технологии CCUS играют ключевую роль в производстве "синего" водорода. Однако они очень сложные и дорогостоящие, так как должны находиться в непосредственной близости от хранилищ и пластов с высокими объемами газа. Поэтому большинство компаний, реализующие проекты CCUS, делают это вместе с партнерами. Таким образом они разделяют финансовые риски и получают доступ к новым источникам углекислого газа, чтобы сделать эти проекты конкурентоспособными.