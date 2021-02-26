МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Правительство ФРГ в целях нахождения компромисса с США по поводу "Северного потока 2" изучает четыре варианта действий, среди которых временное замораживание строительства газопровода, которое позволило бы выиграть время для переговоров, пишет издание Handelsblatt.

По его данным, в докладе госдепа США отмечается, что от участия в проекте "Северный поток 2" отказались 18 фирм. По оценке Handelsblatt, доклад, направленный в конгресс госсекретарем США Энтони Блинкеном, можно охарактеризовать как "минимально разрушительный", тогда как критики проекта надеялись на "громовой удар" со стороны Вашингтона.

В докладе, попавшем в распоряжение издания, говорится о "переговорах на высоком уровне" с правительством Германии. По информации газеты, не только в Вашингтоне, но и в Берлине думают о том, каким образом "положить конец изнурительным спорам" вокруг газопровода. Как рост процентных ставок в США обвалили акции технологических гигантов

Среди рассматриваемых Берлином вариантов действий — сценарий, при котором США отказываются от угроз санкциями, если будет снята или хотя бы снижена "опасность" для Украины. Этот вариант предусматривает так называемый "механизм отключения" — прекращения подачи газа в случае, если Россия остановит транспортировку газа через территорию Украины. Речь идет о том, чтобы "Северный поток 2" не использовался в качестве оружия против Украины, указывает газета.

По ее информации, другая опция заключается в замораживании строительства с целью проведения переговоров, однако здесь возникает вопрос о том, каким образом использовать выигранное время. Согласно изданию, в госдепе США обсуждается возможность создания комиссии, которой будет поручена выработка практических решений, к работе данного ведомства будут привлечены не только американцы, но и европейцы.

По данным издания, третий вариант действий предусматривает оказание инвестиционной помощи Украине, что позволит смягчить позицию Вашингтона. Наконец, четвертый вариант предполагает продолжение строительства газопровода вопреки всем мерам противодействия проекту, пишет СМИ.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Выезжающих в отпуск россиян подстерегают новые опасности

РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

В РФ не раз заявляли, что запуск газопровода "Северный поток 2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.