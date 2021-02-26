ДОХА, 26 фев — ПРАЙМ. Катарская нефтегазовая компания Qatar Petroleum подписала соглашение с государственной нефтяной компанией Пакистана о поставках трех миллионов тонн сжиженного природного газа в год на протяжении десяти лет.

"Поставки СПГ на пакистанские станции по приему СПГ начнутся в 2022 году и продолжатся до конца 2031 года. Каждый год Qatar Petroleum будет поставлять в Пакистан три миллиона тонн СПГ", — отмечается в сообщении катарской компании.

Это второе по счету такого рода соглашение между Катаром и Пакистаном. В 2016 году они договорились о поставках в Пакистан на долгосрочной основе ежегодно 3,75 миллиона тонн СПГ.