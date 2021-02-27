МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит расследование в отношении роли американской нефтесервисной компании Baker Hughes в проектах, затронутых американскими санкциями, сообщило издание Wall Street Journal. Польша потирает руки. Что заставит США уступить по "Северному потоку 2"

По сообщениям СМИ, базирующаяся в Хьюстоне (штат Техас) Baker Hughes входит в число компаний, которые ранее отказались от участия в проекте "Северный поток 2".

Издание пишет, что, согласно ежегодной отчетности, Baker Hughes в декабре 2020 года была уведомлена о том, что регулятор проводит расследование, связанное с документацией и отчетностью компании, а также с мерами внутреннего контроля, которые касаются "продаж продукции и услуг в проектах, затронутых экономическими санкциями США".

Baker Hughes указывает в документе, что оказывает содействие в расследовании комиссии. Кроме того, компания начала собственную проверку мер внутреннего контроля, а также соблюдения требований, установленных санкциями США. Для этого компания привлекла внешнего юрисконсульта.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.