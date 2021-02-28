МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Германия рискует столкнуться с исками о возмещении ущерба в случае остановки строительства "Северного потока 2", заявила в интервью изданию Welt am Sonntag министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

"Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа", — сказала Шульце. По ее словам, Германия будет нуждаться в газе и в этом, и в следующем десятилетии.

"Кроме того, если мы остановим проект, то рискуем столкнуться с исками о компенсации ущерба в международных арбитражных судах", — отметила министр. Еврокомиссия назвала "Северный поток - 2" политическим проектом

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.