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Власти ФРГ рассказали, чем чревата остановка проекта "Северного потока 2"
Энергетика
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Германия рискует столкнуться с исками о возмещении ущерба в случае остановки строительства "Северного потока 2", заявила в интервью изданию Welt am Sonntag министр по вопросам... ПРАЙМ, 28.02.2021
энергетика, северный поток 2, фрг, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Германия рискует столкнуться с исками о возмещении ущерба в случае остановки строительства "Северного потока 2", заявила в интервью изданию Welt am Sonntag министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.
"Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа", — сказала Шульце. По ее словам, Германия будет нуждаться в газе и в этом, и в следующем десятилетии.
"Кроме того, если мы остановим проект, то рискуем столкнуться с исками о компенсации ущерба в международных арбитражных судах", — отметила министр.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.