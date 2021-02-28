В США назвали "Северный поток 2" способом выживания для Берлина
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. "Северный поток 2" — это способ выживания для Берлина, и США не стоит надеяться, что Германия от него откажется. Так сказал про газопровод автор статьи американского издания Foreign Policy Джереми Стерн.
Он написал, что, "похоже, в Вашингтоне мало кто задумывался, что правительство Германии видит "Северный поток 2" способом выживания и намерено завершить его во что бы то ни стало, а любая потенциальная "сделка" вполне вероятно пройдет с участием США".
Как считает Стерн, республиканцы уверены, что остановить строительство газопровода помогут санкции США против Германии, а демократы — что проект можно закрыть, достигнув компромисса с немецкой стороной. "Однако никакое количество этих санкций США не сможет убедит Меркель рискнуть и позволить Путину перекрыть краны в год выборов. Никакие уступки по тарифам или обязательства НАТО не склонят ее подорвать выгоду и состоятельность немецкой экономики", — подчеркнул он.
Стерн также отметил, что Германия могла бы изменить решение относительно поставок газа из России, если бы отказалась от запрета ядерного топлива или повысила бы цены на энергию в сфере промышленности, снизив на нее спрос. "Но этого не произошло и не произойдет, потому что все эти действия — политический суицид", — подытожил он.
https://1prime.ru/energy/20210228/833131127.html