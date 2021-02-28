МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. "Северный поток 2" — это способ выживания для Берлина, и США не стоит надеяться, что Германия от него откажется. Так сказал про газопровод автор статьи американского издания Foreign Policy Джереми Стерн. Германия изучает четыре варианта действий по "Северному потоку 2"

Он написал, что, "похоже, в Вашингтоне мало кто задумывался, что правительство Германии видит "Северный поток 2" способом выживания и намерено завершить его во что бы то ни стало, а любая потенциальная "сделка" вполне вероятно пройдет с участием США".

Как считает Стерн, республиканцы уверены, что остановить строительство газопровода помогут санкции США против Германии, а демократы — что проект можно закрыть, достигнув компромисса с немецкой стороной. "Однако никакое количество этих санкций США не сможет убедит Меркель рискнуть и позволить Путину перекрыть краны в год выборов. Никакие уступки по тарифам или обязательства НАТО не склонят ее подорвать выгоду и состоятельность немецкой экономики", — подчеркнул он.

Стерн также отметил, что Германия могла бы изменить решение относительно поставок газа из России, если бы отказалась от запрета ядерного топлива или повысила бы цены на энергию в сфере промышленности, снизив на нее спрос. "Но этого не произошло и не произойдет, потому что все эти действия — политический суицид", — подытожил он.