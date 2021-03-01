МАДРИД, 1 мар — ПРАЙМ. Испанская компания запустила проект по выработке электроэнергии из апельсинов, о том, как это происходит, РИА Новости рассказал ее представитель Бенигно Лопес. "Чистые" источники впервые обогнали газ и уголь по выработке энергии в ЕС

Так много апельсинов, как на улицах Севильи, нет ни в одном другом испанском городе – около 50 тысяч деревьев. Проблема в том, что это горькие апельсины, в пищу их не употребляют, а возможности использования в других целях ограничены. В результате тонны апельсинов, которые падают с деревьев, просто приходится выбрасывать. Однако местная компания по водоснабжению Emasesa начала осуществлять беспрецедентный для страны проект – вырабатывать из них энергию.

"Апельсины размельчают – получается 50% сока, 50% отходов (кожура и мякоть). Из сахара, содержащегося в соке, вырабатывается газ с большим содержанием метана, его и используют для производства энергии", — рассказал глава департамента окружающей среды компании Emasesa Бенигно Лопес.

50 ТОНН АПЕЛЬСИНОВ

Из 50 тонн апельсинов можно произвести энергию, которую потребляют сто жилых помещений в день. Но планов снабжать ей дома нет, "апельсиновую энергию", получаемую при помощи сока, используют на заводе по очистке сточных вод, а кожуру и мякоть для производства компоста для удобрения почвы под сельскохозяйственные посадки.

Лопес объясняет, что для выработки энергии необходимы продукты, которые содержат большое количество сахара, углерода. То есть, например, из картофеля, энергию в таком количестве сложно производить. А вот оливки или мясные отходы вполне пригодны – и уже несколько лет компания использует их в этих целях. "Зеленая" энергетика в России рискует потерять миллиарды инвестиций

"Очистительные сооружения вырабатывают энергию из органических материалов, которые содержатся в самих сточных водах, но при добавлении отходов сельскохозяйственной продукции, апельсинов, оливок, остатков еды, можно добиться, что очистительные сооружения, например, очистительная станция сточных вод Copero, где мы проводим эксперимент, будет самодостаточной. Оливки, в частности, мы используем уже лет пять. Это как огромный желудок, который переваривает и производит газ", — объясняет представитель компании.

Причем Emasesa получает отходы бесплатно, поскольку "производителям необходимо выполнять законодательство в области окружающей среды ЕС".

В прошлом году компания начала пилотный проект с апельсинами, были использованы 2-3 тонны, в этом году планируется задействовать уже 50 тонн.

До этого горькие апельсины с улиц Севильи использовались как корм для скота и в очень небольшом количестве — в парфюмерии и для производства горького мармелада.

Лопес говорит, что в Испании только Emasesa занимается подобным проектом, поскольку больше нет ни одного другого города, где столько апельсиновых деревьев на улицах, как в Севилье.

По словам представителя Emasesa, очистка использованной воды — самый дорогой элемент в комплексном управлении водными ресурсами, на нее приходится 60% затрат энергии, "именно по этой причине наша идея — быть энергетически самодостаточными".