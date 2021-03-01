МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Средние цены на бензин и дизельное топливо на АЗС Москвы за период с 24 февраля по 1 марта ускорили рост после его непродолжительного замедления, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА). ОНФ: бензин не доливают на каждой пятой АЗС Москвы и Подмосковья

За период с 15 по 24 февраля, который включал праздничные выходные, стоимость топлива замедлила рост. Тогда она росла на 3-6 копеек. В целом цены на бензин в столице растут с конца декабря темпами примерно на 5-10 копеек каждую неделю.

За неполную неделю с 24 февраля по 1 марта бензины Аи-92 и Аи-95 подорожали в столице на 11 копеек, до 44,66 и 49,25 рубля за литр соответственно, цена Аи-98 поднялась на 17 копеек, составив 55,73 рубля. Средняя цена на дизтопливо за отчетный период выросла на 11 копеек, до 48,89 рубля за литр.

Цены на бензин и дизтопливо подняли большинство московских сетей АЗС, кроме "Газпром нефти", "Лукойла" и "Глобал" (бренд "ЕКА"), где за отчетный период они не изменились.