МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Германии и другим европейским странам еще долго будет нужен российский газ, поэтому трубопровод "Северный поток 2" все-таки могут достроить, несмотря на противодействие США. Об этом написал в своей статье для Spiegel глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Дипломат рассказал, что на самом деле судьба проекта зависит от трех условий. Берлин призвал США к переговорам по "Северному потоку - 2"

Во-первых, Германия должна внедрить механизм экстренной остановки работы "Северного потока 2" и дать другим странам ЕС возможность влиять на ситуацию.

Во-вторых, Берлин мог бы предложить Брюсселю и Вашингтону "Евроатлантический энергетический договор", подразумевающий переход к возобновляемым источникам энергии, укреплению целостности европейского газового рынка и усилению поддержки Украины. Ишингер уверен, что к этому соглашению могла бы присоединиться и Москва.

В-третьих, Германия может связать проект с политическими требованиями, касающимися, например, украинского кризиса и дела Алексея Навального.

Глава Мюнхенской конференции подчеркнул, что какой бы подход ни выбрали, Берлин должен координировать свои действия с Еврокомиссией, США и партнерами в Восточной Европе, чтобы поддержать "новый трансатлантический роман" и превратить "ненужный жернов на шее Германии" в "стратегический козырь".