МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Wintershall Dea и "Газпром" обсуждают возможность транспортировки водорода по существующей газотранспортной системе, сообщил в интервью корпоративному журналу "Газпрома" глава немецкой компании Марио Мерен. Немецкая Wintershall Dea надеется на завершение "Северного потока - 2"

"В рамках "Программы научно-технического сотрудничества" между "Газпромом" и Wintershall Dea специалисты наших компаний и совместных предприятий обсуждают текущие инновационные проекты с целью поиска идей и совместной разработки решений. Эта инициатива существует на протяжении уже почти 30 лет и является одним из крупнейших и наиболее интенсивных форматов обмена такого рода", — сказал Мерен.

Он подчеркнул, что в период пандемии эта работа продолжалась в онлайн-формате. "Так, например, в последние месяцы интенсивно обсуждались возможности адаптации существующей трубопроводной инфраструктуры для транспортировки водорода и использования декарбонизированных решений в нашем совместном газотранспортном бизнесе. Надеюсь, вскоре мы сможем сообщить о новых проектах в этой области", — добавил он.

Помимо этого, Wintershall Dea и "Газпром" в 2021 году планируют провести на своих совместных предприятиях кампанию по измерению выбросов метана, чтобы снизить их интенсивность в процессе добычи газа. Также в планах партнеров совместная разработка мер по повышению энергоэффективности компрессорных станций.

"Я убежден, что международное партнерство будет и в будущем играть важную роль и благодаря совместным усилиям по декарбонизации энергетической отрасли мы сможем еще сильнее укрепить и расширить успешное российско-германское сотрудничество", — заключил Мерен.

Wintershall Dea была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля LetterOne в Wintershall DEA составляет 33%, BASF — 67%, но позднее ее можно будет увеличить до 72,7%.