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"Нафтогаз" заявил, что Украина готова к запуску "Северного потока 2"
Энергетика
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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал о том, что Украина подготовилась к тому, что "Северный поток 2" будет достроен. По его мнению, на данный момент борьба с проектом... ПРАЙМ, 02.03.2021
северный поток 2, энергоресурсы, украина, нафтогаз, газ, новости, энергетика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал о том, что Украина подготовилась к тому, что "Северный поток 2" будет достроен. По его мнению, на данный момент борьба с проектом относительно успешная и шансы на его остановку неплохие, в том числе благодаря содействию США. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на информацию издания "Украинская неделя".
"Мы подготовились к такому сценарию. Если посмотреть на показатели этого лета, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресурсов и получать их по справедливой цене",- сказал Коболев в интервью "Украинской неделе".
Глава "Нафтогаза" считает, что ввод "Северного потока 2" грозит потерей доходов Украины от транзита, а также потерей "компонента безопасности". Он также выразил уверенность, что дефицита топлива в стране не будет.
Коболев отметил, что на рынке электроэнергии Украина зависима от импорта из Белоруссии. "Если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратятся, то страну могут ждать веерные отключения",- отметил он.