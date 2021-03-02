МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал о том, что Украина подготовилась к тому, что "Северный поток 2" будет достроен. По его мнению, на данный момент борьба с проектом относительно успешная и шансы на его остановку неплохие, в том числе благодаря содействию США. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на информацию издания "Украинская неделя". В США назвали "Северный поток 2" способом выживания для Берлина

"Мы подготовились к такому сценарию. Если посмотреть на показатели этого лета, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресурсов и получать их по справедливой цене",- сказал Коболев в интервью "Украинской неделе".

Глава "Нафтогаза" считает, что ввод "Северного потока 2" грозит потерей доходов Украины от транзита, а также потерей "компонента безопасности". Он также выразил уверенность, что дефицита топлива в стране не будет.

Коболев отметил, что на рынке электроэнергии Украина зависима от импорта из Белоруссии. "Если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратятся, то страну могут ждать веерные отключения",- отметил он.