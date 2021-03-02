МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. "Газпром" надеется в ближайшее время начать поставки углеродно-нейтрального, или "зеленого", сжиженного природного газа в Европу, сообщил начальник управления экспорта СПГ "Газпром экспорта" Павел Седов. Россия впервые обогнала США по поставкам СПГ в Европу

"В СПГ пока не так много углеродно-нейтральных грузов поставляется по миру, и здесь мы тоже сделаем свои первые шаги. Я хотел бы поблагодарить компанию Shell за очень конструктивный партнерский подход, который помогает нам найти себя и в этом сегменте. Я надеюсь, что в ближайшее время мы поставим свою первую полностью углеродно-нейтральную партию сжиженного природного газа в Европу", — сообщил он в ходе российской презентации прогноза англо-голландской Royal Dutch Shell по рынку СПГ (LNG Outlook 2021).

Также Седов напомнил, что "Газпром" рассматривает возможность включения водорода в состав своего газового портфеля и использования его для поставок в Европу. И в целом компания, по его словам, внимательно следит за трендами в развитии "зеленой" энергетики.

Компания Sakhalin Energy (оператор проекта "Сахалин-2") разработала стратегию "озеленения" СПГ — снижения выбросов парникового газа по всей цепочке производства и поставок СПГ, назвав ее "Экологичный СПГ", сообщил в феврале заместитель директора компании по производству, начальник производственного комплекса "Пригородное" Александр Сингуров.

"Сахалин-2" — комплексный нефтегазовый проект. В его рамках осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Оператор проекта — компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%.