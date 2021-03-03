МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в РФ в феврале выросла на 3,3%, до 98,8 миллиарда кВт.ч, сообщил "Системный оператор" (СО ЕЭС).

При этом выработка за тот же период в единой энергосистеме (ЕЭС) России выросла на 3,4%, до 97,3 миллиарда кВт.ч. Без учета влияния 29 февраля високосного 2020 года рост выработки в феврале 2021 года составил по ЕЭС России и по РФ в целом 6,9%.

С начала 2021 года выработка электроэнергии в России в целом составила 205,9 миллиарда кВт.ч, что на 4,1% больше объема выработки в январе-феврале 2020 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за первые два месяца 2021 года выросла на 4,1% и составила 202,8 миллиарда кВт.ч. Без учета влияния 29 февраля високосного 2020 года рост выработки за январь-февраль 2021 года составил по ЕЭС России и по России в целом 5,8%. Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в феврале 2021 года составило 95,2 миллиарда кВт.ч, что на 2,3% больше объема потребления за февраль 2020 года, без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года увеличение составило 5,7%.

Потребление электроэнергии за первые два месяца 2021 года в целом по России выросло на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 201,4 миллиарда кВт.ч (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года — выше на 4,9%). В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 198,2 миллиарда кВт.ч, что также на 3,2% больше, чем в январе — феврале 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года — выше на 4,9%).

Во вторник замминистра энергетики Евгений Грабчак сообщил журналистам, что потребление электроэнергии в РФ в феврале 2021 года выросло на 2,2% в годовом выражении и составило 96,67 миллиарда кВт.ч.