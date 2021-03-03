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"Газпром" ждет дополнительный спрос на газ в Европе
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"Газпром" ожидает дополнительный спрос на газ в Европе ввиду истощения запасов в подземных хранилищах и продолжения сезона отбора еще месяц, сообщила компания. "Морозная зима... ПРАЙМ, 03.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. "Газпром" ожидает дополнительный спрос на газ в Европе ввиду истощения запасов в подземных хранилищах и продолжения сезона отбора еще месяц, сообщила компания.
"Морозная зима истощила запасы газа в подземных хранилищах Европы. По данным Gas Infrastructure Europe, к 1 марта объемы газа в европейских ПХГ упали до 36%. Отобрано 59 миллиардов кубометров газа – на 41,5% больше, чем закачано при подготовке к зиме", — сообщает "Газпром".
Компания отмечает, что в хранилищах Германии и Нидерландов осталось 30% запасов газа, Франции – 23%. При этом эти страны входят в топ-5 по объему мощностей хранения в Европе.
"Несмотря на завершение календарной зимы, отбор газа из хранилищ продолжится еще в течение месяца. Все это предопределяет дополнительный спрос на газ в Европе летом, в период закачки", — заключает "Газпром".
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в прошлом году снизился примерно на 10% — до 179,3 миллиарда кубометров газа.