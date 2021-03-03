МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось без рекомендации по параметрам сделки альянса после марта, решение по будущим уровням добычи нефти примут в четверг все министры альянса, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Эксперты спрогнозировали результаты встречи ОПЕК+ 3 и 4 марта

"Заседание завершилось без рекомендации", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что решение по параметрам сделки будет принято в четверг на заседании всех министров ОПЕК+.

При этом другой источник агентства отметил, что обсуждения министров были сосредоточены на анализе ситуации на рынке нефти. По его словам, вопрос о том, какой объем добычи возвращать на рынок, остается камнем преткновения.

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на март текущего года они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки.

Причем в феврале и марте возможность ненамного нарастить добычу получили только Россия и Казахстан. Базой отсчета для сокращений взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Вместе с тем Саудовская Аравия в феврале-марте в добровольном порядке дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки к уровню января. И ожидается, что королевство не будет продлевать добровольное сокращение на апрель.

При этом помимо прочего в конце прошлого года альянс условился корректировать уровень добычи в рамках соглашения с шагом не более 0,5 миллиона баррелей в сутки ежемесячно в зависимости от ситуации на рынке.

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