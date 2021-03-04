МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Оптовая цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжает бить исторические рекорды, увеличившись только за последние сутки почти на 3%, следует из данных торговой площадки.

В среду биржевая цена на СУГи выросла на 2,7%, до 35 184 рубля за тонну. А с начала года котировки выросли почти в полтора раза. Предыдущее максимальное значение цены было зафиксировано в начале февраля, тогда СУГи на бирже стоили 34 428 рублей за тонну. Выручка Delivery Club в 2020 году выросла в 2,3 раза

Рост оптовой цены СУГов в Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ связывают с сезонным повышением спроса на этот товар в Восточной Европе и Азии, а также в целом с восстановлением спроса на мировом и внутреннем рынках. Ведомства в связи с этим отметили, что динамика цен на СУГи в России соответствует динамике мировых цен.

При этом в обоих ведомствах заверили, что рост оптовых цен не отразится на розничных потребителях. "Благодаря наличию регулирования конечных цен для населения текущая ситуация в оптовом сегменте не скажется на регулируемых конечных ценах СУГ для населения, реализуемого в баллонах", — пояснили в министерстве.

"Также по инициативе антимонопольной службы принято постановление правительства РФ от 01.02.2021 № 93, предусматривающее государственное регулирование стоимости доставки СУГ, приобретаемых для коммунальных нужд в баллонах с доставкой для потребителя, что позволит не допустить роста его конечной стоимости", — добавили в ФАС. Кроме того, ведомство заявило, что проводит консультации с Минэнерго о ситуации на рынке и обсуждает принятие дополнительных мер для снижения "давления" на биржевые котировки СУГов. Курс рубля перешел к росту против доллара и евро

Также Минэнерго и ФАС с марта повысили норматив продаж нефтепродуктов на бирже, в частности, СУГов — до 7,5% с 5%. И действие такого приказа станет заметно в ближайшее время — предложение на бирже вырастет, а спрос и цены снизятся, ожидают регуляторы.