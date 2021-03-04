МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может наряду с баржей "Фортуна" достроить газопровод "Северный поток 2", простояв более месяца в немецком порту Висмара, покидает его, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов ShipTracking.

Пока направление движения судна точно не ясно, но оно набирает скорость. Трубоукладчик "Фортуна" при этом продолжает работы по укладке труб "Северного потока 2" в водах Дании. В США назвали "Северный поток 2" способом выживания для Берлина

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании оставалось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.