МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Технических препятствий для завершения строительства газопровода "Северный поток 2" нет, заявил глава немецкой Uniper Андреас Ширенбек в ходе ежегодной онлайн-конференции.

"Мы — финансовый инвестор проекта, сам трубопровод мы непосредственно не прокладываем, но очень внимательно следим за его завершением. Мы уверены, что российская сторона завершит строительство трубопровода как и было заявлено. Не вижу никаких технических рисков", — сказал он, отвечая на вопрос о статусе проекта "Северный поток 2". Wintershall рассказала, почему Европе необходим "Северный поток 2"

Ширенбек также отметил, что компания внимательно следит за текущими переговорами между ЕС и США, и он достаточно оптимистично настроен относительно решения, которое будет принято по проекту. "Мы верим в то, что рациональный подход возобладает, нам нужен "Северный поток 2" для обеспечения бесперебойных поставок газа в Европу. Это коммерческий проект, он закончен уже на 98%, и мы надеемся, что он будет завершен", — указал он.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.