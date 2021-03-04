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"Академик Черский" присоединится к укладке "Северного потока 2"
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Судно-трубоукладчик "Академик Черский" отправилось в район Калининграда для проведения испытаний, затем присоединится к укладке труб "Северного потока 2" в водах Дании, сообщил... ПРАЙМ, 04.03.2021
академик черский, газ, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" отправилось в район Калининграда для проведения испытаний, затем присоединится к укладке труб "Северного потока 2" в водах Дании, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.
"Трубоукладочное судно "Академик Черский" вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. После их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании", — сообщили в компании.
"Nord Stream 2 AG направило необходимое уведомление в Морское управление Дании (DMA). Все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями", — добавили там.
Ранее в четверг из данных систем позиционирования судов ShipTracking и MarineTraffic стало известно, что судно "Академик Черский", которое может наряду с баржей "Фортуна" достроить газопровод "Северный поток 2", простояв более месяца в немецком порту Висмар, покинул его и направилось в сторону недостроенной части "Северного потока 2". Трубоукладчик "Фортуна" при этом продолжает работы по укладке труб "Северного потока 2" в водах Дании.