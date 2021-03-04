МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" отправилось в район Калининграда для проведения испытаний, затем присоединится к укладке труб "Северного потока 2" в водах Дании, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

"Трубоукладочное судно "Академик Черский" вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. После их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании", — сообщили в компании. Немецкая Uniper прекратила финансирование "Северного потока 2"

"Nord Stream 2 AG направило необходимое уведомление в Морское управление Дании (DMA). Все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями", — добавили там.

Ранее в четверг из данных систем позиционирования судов ShipTracking и MarineTraffic стало известно, что судно "Академик Черский", которое может наряду с баржей "Фортуна" достроить газопровод "Северный поток 2", простояв более месяца в немецком порту Висмар, покинул его и направилось в сторону недостроенной части "Северного потока 2". Трубоукладчик "Фортуна" при этом продолжает работы по укладке труб "Северного потока 2" в водах Дании.