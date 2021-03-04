ВАШИНГТОН, 4 мар — ПРАЙМ. США не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2", заявил журналистам представитель госдепартамента Нед Прайс. Wintershall рассказала, почему Европе необходим "Северный поток 2"

Он напомнил, что по результатам прошлого доклада конгрессу в феврале США внесли в очередной список санкций судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС".

"Конечно, это не конец истории. Каждые 90 дней мы должны предоставлять конгрессу новости по нашему анализу и решениям о том, какая деятельность по Северному потоку попадает под санкции", — сказал Прайс на брифинге.

"Если мы определим, что какая-то организация занимается деятельностью, подлежащей санкциям, как написано в законе … мы сообщим об этом в следующем докладе. Полагаю, следующий доклад будет в мае", — добавил он.

Ранее Морское управление Дании сообщило на основании уведомления от оператора проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG, что к трубоукладчику "Фортуна" присоединится судно "Академик Черский".

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