2021-03-04T23:32:00+03:00
2021-03-05T00:01:39+03:00
2021-03-04T23:32:00+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210304/833168039.html
США не исключили дальнейших мер против "Северного потока-2"
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
США не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2", заявил журналистам представитель госдепартамента Нед Прайс. Он напомнил, что по результатам прошлого доклада конгрессу... ПРАЙМ, 04.03.2021
северный поток - 2, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83309/93/833099369.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83309/93/833099369.jpg
https://1prime.ru/images/83309/93/833099368.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83309/93/833099368.jpg
https://1prime.ru/images/83309/93/833099356.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83309/93/833099356.jpg
https://1prime.ru/gas/20210301/833135860.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 4 мар — ПРАЙМ. США не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2", заявил журналистам представитель госдепартамента Нед Прайс.
Он напомнил, что по результатам прошлого доклада конгрессу в феврале США внесли в очередной список санкций судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС".
"Конечно, это не конец истории. Каждые 90 дней мы должны предоставлять конгрессу новости по нашему анализу и решениям о том, какая деятельность по Северному потоку попадает под санкции", — сказал Прайс на брифинге.
"Если мы определим, что какая-то организация занимается деятельностью, подлежащей санкциям, как написано в законе … мы сообщим об этом в следующем докладе. Полагаю, следующий доклад будет в мае", — добавил он.
Ранее Морское управление Дании сообщило на основании уведомления от оператора проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG, что к трубоукладчику "Фортуна" присоединится судно "Академик Черский".
Читайте также:
В США назвали "Северный поток 2" способом выживания для Берлина