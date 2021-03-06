КИЕВ, 6 мар — ПРАЙМ. Газораспределяющая компания "Донецкоблгаз" заявила, что с 6 марта Донецкая область останется без тепла из-за того, что "Нафтогаз Украины" прекратил поставки газа для теплопоставщика "Донецктеплокоммунэнерго". Украина отделится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году

"Донецкая область с субботы останется без тепла. "Нафтогаз Украины" прекратил поставки природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго". "Донецкоблгаз" информирует, что "Донецктеплокоммунэнерго", как поставщик тепла для Донецкой области, остался без поставщика природного газа из-за долгов перед НАК "Нафтогаз Украины", — сообщила пресс-служба "Донецкоблгаза" на своем сайте 6 марта.

Отмечается, что согласно украинскому законодательству, "Донецкоблгаз" с 6 марта обязан прекратить газоснабжение на объекты "Донецктеплокоммунэнерго".

Отмечается, что "Нафтогаз" прекратил поставки газа из-за накопившейся задолженности, сумма которой достигла 1,5 миллиарда гривен (54 миллиона долларов).