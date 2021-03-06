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2021
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Одна из областей Украины останется без отопления из-за долгов поставщика
Энергетика
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Газораспределяющая компания "Донецкоблгаз" заявила, что с 6 марта Донецкая область останется без тепла из-за того, что "Нафтогаз Украины" прекратил поставки газа для... ПРАЙМ, 06.03.2021
отопление, украина, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КИЕВ, 6 мар — ПРАЙМ. Газораспределяющая компания "Донецкоблгаз" заявила, что с 6 марта Донецкая область останется без тепла из-за того, что "Нафтогаз Украины" прекратил поставки газа для теплопоставщика "Донецктеплокоммунэнерго".
"Донецкая область с субботы останется без тепла. "Нафтогаз Украины" прекратил поставки природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго". "Донецкоблгаз" информирует, что "Донецктеплокоммунэнерго", как поставщик тепла для Донецкой области, остался без поставщика природного газа из-за долгов перед НАК "Нафтогаз Украины", — сообщила пресс-служба "Донецкоблгаза" на своем сайте 6 марта.
Отмечается, что согласно украинскому законодательству, "Донецкоблгаз" с 6 марта обязан прекратить газоснабжение на объекты "Донецктеплокоммунэнерго".
Отмечается, что "Нафтогаз" прекратил поставки газа из-за накопившейся задолженности, сумма которой достигла 1,5 миллиарда гривен (54 миллиона долларов).