КИЕВ, 6 мар — ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" призвала газораспределяющую компанию "Донецкоблгаз" возобновить поставки газа теплопоставщику "Донецктеплокоммунэнерго", чтоб возобновить отопление в регионе.

Ранее газораспределяющая компания "Донецкоблгаз" заявила, что с 6 марта Донецкая область останется без тепла из-за того, что "Нафтогаз Украины" прекратил поставки газа для теплопоставщика "Донецктеплокоммунэнерго". Необычная зима. Почему США позволили Европе скупать российский газ

"Группа "Нафтогаз" призывает частное акционерное общество "Донецкоблгаз" воспользоваться опытом других регионов и возобновить поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго" и, соответственно, вернуть тепло потребителям", — говорится в сообщении на странице в Facebook "Нафтогаза".

В компании добавили, что не направляли заявок о прекращении поставок газа в Донецкую область.

"Это ("Донецктеплокоммунэнерго" — ред.) не единственный поставщик тепла, который нарушает закон и не рассчитывается за газ государственной компании…. "Нафтогаз" с пониманием относится к проблемам поставщиков тепла в отопительный сезон, и всегда находил способ решения проблемы, как это случилось еще в 9 областях, находящихся в похожей ситуации", — добавили в "Нафтогазе".

"Донецкоблгаз" ранее отмечал, что "Нафтогаз" прекратил поставки газа из-за накопившейся задолженности, сумма которой достигла 1,5 миллиарда гривен (54 миллиона долларов).

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