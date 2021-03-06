МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Председатель фракции "Европейской народной партии", крупнейшей в Европарламенте, Манфред Вебер предложил ЕС при необходимости использовать "Северный поток 2" в качестве политического инструмента против Москвы, сообщает издание Spiegel. Сенаторы призвали Байдена не медлить с санкциями по "Северному потоку 2"

Вебер заявил изданию, что данный проект "не в европейских интересах". Как пишет журнал, политик считает, что, поскольку правительство ФРГ не намерено останавливать строительство трубопровода, Брюсселю необходимо использовать его "в качестве рычага во внешней политике".

"Он ("Северный поток 2" — ред.) экономически стабилизирует систему (президента РФ Владимира) Путина, которая действует в огромной степени против ЕС и его государств-членов", — сказал Вебер, по мнению которого, эксплуатацию "Северного потока 2" необходимо "увязывать с дальнейшим поведением российского руководства".

"Если российское руководство не вернется к партнерскому сотрудничеству, то трубопровод не сможет работать в полной мере", — предложил он.

Вебер также призвал европейцев вести себя более уверенно во внешней политике, отметив, что Европе необходимо "отказаться от своей наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

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