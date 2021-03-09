БРЮССЕЛЬ, 9 мар — ПРАЙМ, Мария Князева. Потребление природного газа в Евросоюзе к 2050 году должно снизиться на 66-71% по сравнению с 2015 годом, заявила представитель руководства генерального директората Еврокомиссии по энергетике Катарина Сикоу-Маньи (Catharina Sikow-Magny) в ходе видеоконференции Eurogas.

Важнейшим поставщиком "голубого топлива" в страны ЕС является Россия.

Сикоу-Маньи отметила, что доля газа в общем энергопотреблении Евросоюза составляет примерно 25%. "Из этого 20% приходится на производство электричества. В сфере отопления газ играет более существенную роль — близко к 40% нашего тепла производится с использованием природным газа", — рассказала она. Shell намерена продать доли в активах в Египте

Газ играет очень важную роль в энергобалансе Евросоюза, но в будущем его роль должна измениться, заявила представитель ЕК.

"Все наши сценарии, которые мы подготовили для обоснования наших будущих стратегических предложений, показывают сокращение доли ископаемого газа в энергобалансе. К 2050 году, в рамках структуры с чистыми нулевыми выбросами, потребление природного газа может сократиться на 66-71% по сравнению с 2015 годом. То есть мы говорим об огромном изменении, которое должно произойти", — сказала она.

Еврокомиссия ранее предложила сделать ЕС к середине века климатически нейтральным — когда объем выбрасываемых парниковых газов в атмосферу равен объему их улавливания. Для этого потребуются изменения в структуре производства и потребления энергии в странах союза, увеличение использования возобновляемой энергии и сотни миллиардов евро инвестиций.