БРЮССЕЛЬ, 9 мар — ПРАЙМ, Мария Князева. Евросоюз располагает достаточной газовой инфраструктурой, дополнительные мощности для импорта "голубого топлива" или создания газовых связей между странами союза не нужны, заявила представитель руководства генерального директората Еврокомиссии по энергетике Катарина Сикоу-Маньи (Catharina Sikow-Magny) в ходе видеоконференции Eurogas.

"У нас в Европе есть достаточно прочная и устойчивая газовая инфраструктура, которая позволяет всем потребителям иметь широкий набор поставок, включая доступ к рынку СПГ. На этом фоне мы не видим необходимости в дополнительной инфраструктуре для импорта природного газа или для соответствующих трансграничных интерконнекторов", — сказала она.

В настоящее время создаётся газопровод "Северный поток 2". Проект реализуется группой частных фирм, и Евросоюз не может помешать им строить трубопровод, если на это согласна Германия, сказал в начале февраля представитель Еврокомиссии Петер Стано. Власти рассказали о необходимости поиска около 1,2 миллиона строителей

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Еврокомиссия заявляла, что если этот трубопровод будет создан, он должен будет функционировать прозрачно, в соответствии с международным правом и энергетическим законодательством ЕС.

Лидеры стран Евросоюза в декабре прошлого года договорились о переходе ЕС к 2050 году к климатической нейтральности — когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу в союзе должен стать нулевым. Это потребует перестройки производства и потребления энергии, снижения использования ископаемых видов топлива и роста потребления возобновляемой энергии, а также сотен миллиардов евро инвестиций.

Осенью прошлого года еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон также отметила, что субсидии на проекты в области ископаемого топлива в Евросоюзе остаются высокими, их необходимо прекращать.