МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Биржевая цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжает бить исторические рекорды, увеличившись почти на 2%, следует из данных торговой площадки.

Во вторник биржевая цена на СУГи выросла на 1,8%, составив 35 207 рублей, и это очередное максимальное значение за историю наблюдений с 2018 года. Предыдущий максимум был зафиксирован в конце прошлой недели — 35 184 рубля, а до этого — в начале февраля, тогда СУГи на бирже стоили 34 428 рублей за тонну. Польский Orlen подписал долгосрочный контракт на поставки нефти из США

Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в начале марте поясняли, что рост цены СУГов связан с сезонным повышением спроса на этот товар в Восточной Европе и Азии, а также в целом с восстановлением спроса на мировом и внутреннем рынках. Ведомства в связи с этим также отмечали, что динамика цен на СУГи в России соответствует динамике мировых цен.

Минэнерго и ФАС с начала марта повысили норматив продаж нефтепродуктов на бирже, в частности, СУГов — до 7,5% с 5%. Как сообщали регуляторы в начале марта, действие этого приказа станет заметно в ближайшее время — предложение на бирже вырастет, а спрос и цены снизятся.

По словам источника РИА Новости, в среду вице-премьер РФ Александр Новак проведет совещание, на котором будут обсуждаться цены на нефтепродукты и СУГи, а также вопрос о демпферном механизме на рынке топлива.