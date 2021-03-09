МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Газовый рынок Европы летом будет работать в режиме "зеленой зимы", в ПХГ нужно будет закачать минимум в 1,5 раза больше, чем летом 2020 года, считает "Газпром". "Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу

"Европейские потребители продолжают отбирать газ из сильно опустевших за зиму подземных хранилищ. По данным Gas Infrastructure Europe, к 7 марта поднято уже 61,1 миллиарда кубометров газа, оставшийся объем активного газа в европейских ПХГ на 23,3 миллиарда кубометров ниже прошлогоднего уровня. Европе необходимо будет закачать как минимум в полтора раза больше газа, чем летом 2020 года", — сообщает компания.

"Газпром" отмечает, что отопительный сезон в Европе продолжается, а уровень газа в ПХГ сократился до 34%. Так, в Германии он опустился до 29%, в Нидерландах – до 28%, во Франции – до 20%.

"Это говорит о том, что летом газовый рынок Европы будет работать в режиме "зеленой зимы", — заключает компания.

В 2020 году пандемия COVID-19 и теплая зима привели к ослаблению спроса на газ в Европе. Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье по итогам прошлого года снизился примерно на 10% — до 179,3 миллиарда кубометров газа.