МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Средние цены на бензин на АЗС Москвы продолжают расти уже двенадцать недель подряд, а за период по 9 марта сильнее всего подорожал бензин Аи-98 — на 10 копеек, до 55,83 рубля за литр, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА). Минэнерго США дало прогноз по мировому спросу на нефть на два года

Помимо этого, бензин марок Аи-92 и Аи-95, по данным МТА, подорожал в столице за отчетный период на 8 копеек, до 44,74 и 49,33 рубля за литр соответственно. Дизельное топливо также растет в цене непрерывно — но почти с начала года, восемь недель подряд, а его цена за период с 1 по 9 марта выросла на 5 копеек, до 48,94 рубля за литр.

Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 и дизтопливо подняли московские сети АЗС "Татнефти", "Газпром нефти", Shell, "Глобал" (бренд ЕКА) и "Нефть Магистраль" (за исключением того, что у последней стоимость Аи-98 не изменилась).

Вице-премьер РФ Александр Новак завтра, в среду, проведет совещание, на котором будет обсуждаться вопрос о демпферном механизме на рынке топлива и ценах на нефтепродукты и сжиженный газ (СУГ), сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.

Новак ранее давал поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минэнерго, Минфину и Минэкономразвития до 1 марта представить правительству свою позицию в отношении корректировки демпфирующего механизма. Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин 2 марта сообщал, что ведомства продолжают прорабатывать вопрос.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.