МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить сжиженному природному газу исключение в рамках обсуждающейся сейчас идеи о запрете в России рейдовой перевалки ("борт-о-борт") опасных и вредных веществ. "Новатэк" просит фиксировать в валюте тарифы на перевалку СПГ

"Сейчас рассматривается вопрос о запрете в том или ином виде перевалки "борт-о-борт" в портовой зоне. СПГ — довольно специфический продукт. Мы долгие годы переваливали СПГ в Норвегии, не на нашей территории, сейчас перенесли это в РФ. И просим исключение для СПГ, СПГ в арктической зоне, для возможности этой перевалки", — сказал он на совещании у президента РФ о мерах по повышению инвестиционной активности.

Путин, свою очередь, подчеркнул, что вопрос о перевалке "борт-о-борт" связан с экологическими рисками, хотя согласился, что в отношении СПГ это не так актуально. "И с административными издержками (связан вопрос — ред.), которые говорят о том, что возможно занижение объемов перевалки, уход от определенных платежей и так далее. Но тем не менее попрошу правительство рассмотреть и свои предложения представить", — прокомментировал президент.

В феврале вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что подготовлен законопроект об экологической безопасности, который запрещает перегрузку с судна на судно за границами морских портов опасных и вредных веществ, к которым, к примеру, относятся нефтепродукты и ядохимикаты. Проект, подготовленный Минтрансом РФ, уже внесён в правительство.

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