Газа все меньше. Кто будет диктовать условия Европе этой весной
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Спрос в Европе на газ в минувшую зиму оказался значительно выше, чем годом ранее. Морозы, обрушившиеся на европейские страны, привели к стремительному истощению резервов в подземных газовых хранилищах. В ближайшее время спрос и цены на газ в европейских странах продолжат расти, а вариантов, кроме наращивания закупок у России, в Европе почти нет, полагают опрошенные агентством “Прайм” эксперты.
“Ведомости” со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщают, что запасы газа в ПХГ в Европе на фоне аномальных морозов сократились до 33%. Это минимальный уровень за последние два года. В марте 2019 года уровень загрузки европейских ПХГ составлял 41%, в тот же месяц 2020-го — 57%. Отбор газа из ПХГ продолжается до конца марта — начала апреля.
АНОМАЛЬНАЯ ЗИМА
Главным фактором, повлиявшим на масштабные отборы из подземных газовых хранилищ минувшей зимой, стал погодный фактор, а точнее – аномальные морозы, обрушившиеся на Европу, объясняет аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов.
В отдельные дни января и февраля из ПХГ отбиралось свыше 1 млрд куб. м в сутки, а 15 января был зафиксирован четвертый суточный показатель отбора из газовых хранилищ Европы за историю наблюдений с 2011 года.
“Давление на ПХГ в этот сезон отбора оказала и стратегия "Газпрома", который не бронировал дополнительных к согласованным контрактом мощностей на украинском направлении", — полагает он.
ЦЕНЫ ПРОДОЛЖАТ РАСТИ
Цены на газ в Европе продолжат расти — фактор истощения хранилищ является одним из главных в данной ситуации, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.
"По сути, на рынке складывается существенный дефицит. Ситуация осложняется тем, что в зимний период большой объём поставок СПГ (до половины в январе-феврале) направлялся вместо Европы в Азию, где цены на спотовом рынке были заметно выше", —говорит он.
Это уже сказалось на ценах. По данным таможенной службы, в январе газовые поставки "Газпрома" уже подорожали до $170 за 1000 кубометров против с $156 в декабре. В феврале тенденция сохранялась.
Сокращение запасов газа после холодной зимы, мощный спрос в Азии, рост цены CО2 и спад поставок СПГ из США подтолкнули цены на европейских хабах вверх, продолжает старший директор направления “Рейтинги инфраструктуры” S&P Global Ratings Елена Ананькина. Но, как показали качели 2020 года – от менее $1,5/mmbtu летом до $7-8 зимой, цены на газ “фундаментально суперволатильны”.
“Европа с ее мощными хранилищами, развитой газовой инфраструктурой, все еще стабильным спросом и падающей собственной добычей открыта всем ветрам мирового рынка, и цены все больше зависят от внешних обстоятельств, прежде всего, от скачков спроса в Азии и предложения СПГ", — полагает она.
По словам главного стратега индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарата Мкртчяна, цены на газ имеют высокую корреляцию с ценами на нефть. Основная конкуренция идет за замещение сжиженного газа из арабских стран газом, который будет поставляться через трубы из России, Норвегии и Алжира.
КОНКУРЕНТНЫЙ ПАЗЛ
В дальнейшем спрос будет возрастать не только из-за необходимости заполнить ПХГ к следующей зиме, но и по причине выхода Европы из ограничительных мер в связи с коронавирусом, считает Кочетков. Соответственно, ценовая ситуация будет благоприятной в ближайшие месяцы.
Вариантов, кроме наращивания закупок у России, у Европы почти нет. Тем более, максимальное сокращение запасов регистрируется на традиционных рынках сбыта российского газа — Австрии и Германии. Это неминуемо улучшит финансовые показатели российских поставщиков газа, включая "Газпром" и "НОВАТЭК".
Сторонние поставщики СПГ также могут рассчитывать “на свою долю пирога”, но опять же стоит помнить о возможной конкуренции с азиатским рынком, указал аналитик.
По мере приближения к апрелю отборы из ПХГ будут естественным образом снижаться. При фиксирующихся в марте показателях отбора к апрелю хранилища Европы подойдут заполненными на четверть — это довольно мало, подсчитал Капитонов.
“Если ценовая конъюнктура сложится должным образом – то есть, будет устойчивое превышение цен на газ в Азии над европейскими – то конкурентный пазл сложится в пользу закупок российского газа", — говорит он.
Примеры рекордных летних показателей у "Газпрома" уже имеются – с мая по сентябрь 2018 и 2019 годов компания поставляла в Европу по 77-80 млрд куб. м газа. В 2018 г. в ПХГ Европы летом было закачано 73 млрд куб. м газа, в 2019 г. – 62 млрд куб. м – значительная часть этих объемов была газом "Газпрома".
В этом году потребности в закачке будут не меньше, и можно ждать роста спроса и на газ "Газпрома".
Однако многое будет зависеть от общемировой конъюнктуры. При превышении европейских цен над азиатскими или при одинаковом уровне цен в этих регионах спотовый СПГ, которого на рынке сегодня много, начнет активнее поступать в Европу. Это усилит конкуренцию.
КТО СМОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ
На сегодняшний день нет факторов, способных "разогнать" цены на газ до аномальных величин, фиксировавшихся, например, в январе, считает Капитонов.
Необходимость закачки в ПХГ — сильный фактор, но его влияние на цены на хабах гораздо умереннее, чем, например, приход аномальной холодной погоды. Кроме того, на цены давят продолжающиеся локдауны и избыток СПГ на мировом рынке.
"Впрочем, шоков с "большой игрой на понижение", как мы видели в прошлом году, тоже не стоит ожидать. При многих "но" рынок в целом ребалансировался и цены на газ на хабах, скорее всего, будут находится в комфортном, как для поставщиков, так и до потребителей диапазоне $4,5-5,5/млн БТЕ", — предполагает эксперт.
Эксперты также отмечают, что "Газпрому" будет крайне сложно обеспечить максимальный уровень поставок в Европу для закачки в ПХГ без бронирования дополнительных мощностей на украинском направлении. Зимой этот фактор был нивелирован с помощью собственных ресурсов газа в ПХГ Европы, но сейчас они стремительно пустеют. Поэтому возможен рост прокачки газа через Украину, которого этой зимой удалось избежать.
Возможно, шанс заработать побольше примирит Киев с усилением позиций сторонников проекта "Северный поток 2". В Германии существует план отказа от угольной энергетики к 2035 году, что неизбежно приведёт к усилению спроса на природный газ — доля угля в энергобалансе ФРГ составляет почти треть. Поэтому заместить её исключительно альтернативными источниками будет крайне сложно, а действующие сейчас трубопроводы могут не справиться с нагрузкой.
https://1prime.ru/energy/20210312/833224872.html