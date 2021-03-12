МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Спрос в Европе на газ в минувшую зиму оказался значительно выше, чем годом ранее. Морозы, обрушившиеся на европейские страны, привели к стремительному истощению резервов в подземных газовых хранилищах. В ближайшее время спрос и цены на газ в европейских странах продолжат расти, а вариантов, кроме наращивания закупок у России, в Европе почти нет, полагают опрошенные агентством “Прайм” эксперты. Объемы газа в европейских хранилищах снизились до минимума за два года

“Ведомости” со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщают, что запасы газа в ПХГ в Европе на фоне аномальных морозов сократились до 33%. Это минимальный уровень за последние два года. В марте 2019 года уровень загрузки европейских ПХГ составлял 41%, в тот же месяц 2020-го — 57%. Отбор газа из ПХГ продолжается до конца марта — начала апреля.

АНОМАЛЬНАЯ ЗИМА

Главным фактором, повлиявшим на масштабные отборы из подземных газовых хранилищ минувшей зимой, стал погодный фактор, а точнее – аномальные морозы, обрушившиеся на Европу, объясняет аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов.

В отдельные дни января и февраля из ПХГ отбиралось свыше 1 млрд куб. м в сутки, а 15 января был зафиксирован четвертый суточный показатель отбора из газовых хранилищ Европы за историю наблюдений с 2011 года.

“Давление на ПХГ в этот сезон отбора оказала и стратегия "Газпрома", который не бронировал дополнительных к согласованным контрактом мощностей на украинском направлении", — полагает он.

ЦЕНЫ ПРОДОЛЖАТ РАСТИ

Цены на газ в Европе продолжат расти — фактор истощения хранилищ является одним из главных в данной ситуации, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"По сути, на рынке складывается существенный дефицит. Ситуация осложняется тем, что в зимний период большой объём поставок СПГ (до половины в январе-феврале) направлялся вместо Европы в Азию, где цены на спотовом рынке были заметно выше", —говорит он.

Это уже сказалось на ценах. По данным таможенной службы, в январе газовые поставки "Газпрома" уже подорожали до $170 за 1000 кубометров против с $156 в декабре. В феврале тенденция сохранялась.

Сокращение запасов газа после холодной зимы, мощный спрос в Азии, рост цены CО2 и спад поставок СПГ из США подтолкнули цены на европейских хабах вверх, продолжает старший директор направления “Рейтинги инфраструктуры” S&P Global Ratings Елена Ананькина. Но, как показали качели 2020 года – от менее $1,5/mmbtu летом до $7-8 зимой, цены на газ “фундаментально суперволатильны”.

“Европа с ее мощными хранилищами, развитой газовой инфраструктурой, все еще стабильным спросом и падающей собственной добычей открыта всем ветрам мирового рынка, и цены все больше зависят от внешних обстоятельств, прежде всего, от скачков спроса в Азии и предложения СПГ", — полагает она.

По словам главного стратега индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарата Мкртчяна, цены на газ имеют высокую корреляцию с ценами на нефть. Основная конкуренция идет за замещение сжиженного газа из арабских стран газом, который будет поставляться через трубы из России, Норвегии и Алжира.

КОНКУРЕНТНЫЙ ПАЗЛ

В дальнейшем спрос будет возрастать не только из-за необходимости заполнить ПХГ к следующей зиме, но и по причине выхода Европы из ограничительных мер в связи с коронавирусом, считает Кочетков. Соответственно, ценовая ситуация будет благоприятной в ближайшие месяцы.

Вариантов, кроме наращивания закупок у России, у Европы почти нет. Тем более, максимальное сокращение запасов регистрируется на традиционных рынках сбыта российского газа — Австрии и Германии. Это неминуемо улучшит финансовые показатели российских поставщиков газа, включая "Газпром" и "НОВАТЭК".

Сторонние поставщики СПГ также могут рассчитывать “на свою долю пирога”, но опять же стоит помнить о возможной конкуренции с азиатским рынком, указал аналитик.

По мере приближения к апрелю отборы из ПХГ будут естественным образом снижаться. При фиксирующихся в марте показателях отбора к апрелю хранилища Европы подойдут заполненными на четверть — это довольно мало, подсчитал Капитонов.

“Если ценовая конъюнктура сложится должным образом – то есть, будет устойчивое превышение цен на газ в Азии над европейскими – то конкурентный пазл сложится в пользу закупок российского газа", — говорит он.

Примеры рекордных летних показателей у "Газпрома" уже имеются – с мая по сентябрь 2018 и 2019 годов компания поставляла в Европу по 77-80 млрд куб. м газа. В 2018 г. в ПХГ Европы летом было закачано 73 млрд куб. м газа, в 2019 г. – 62 млрд куб. м – значительная часть этих объемов была газом "Газпрома".

В этом году потребности в закачке будут не меньше, и можно ждать роста спроса и на газ "Газпрома". Ничего личного. Как "Газпром" научит Европу ценить российский газ

Однако многое будет зависеть от общемировой конъюнктуры. При превышении европейских цен над азиатскими или при одинаковом уровне цен в этих регионах спотовый СПГ, которого на рынке сегодня много, начнет активнее поступать в Европу. Это усилит конкуренцию.

КТО СМОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ

На сегодняшний день нет факторов, способных "разогнать" цены на газ до аномальных величин, фиксировавшихся, например, в январе, считает Капитонов.

Необходимость закачки в ПХГ — сильный фактор, но его влияние на цены на хабах гораздо умереннее, чем, например, приход аномальной холодной погоды. Кроме того, на цены давят продолжающиеся локдауны и избыток СПГ на мировом рынке.

"Впрочем, шоков с "большой игрой на понижение", как мы видели в прошлом году, тоже не стоит ожидать. При многих "но" рынок в целом ребалансировался и цены на газ на хабах, скорее всего, будут находится в комфортном, как для поставщиков, так и до потребителей диапазоне $4,5-5,5/млн БТЕ", — предполагает эксперт.

Эксперты также отмечают, что "Газпрому" будет крайне сложно обеспечить максимальный уровень поставок в Европу для закачки в ПХГ без бронирования дополнительных мощностей на украинском направлении. Зимой этот фактор был нивелирован с помощью собственных ресурсов газа в ПХГ Европы, но сейчас они стремительно пустеют. Поэтому возможен рост прокачки газа через Украину, которого этой зимой удалось избежать. Нечестная игра. Почему Европа полюбила российский СПГ

Возможно, шанс заработать побольше примирит Киев с усилением позиций сторонников проекта "Северный поток 2". В Германии существует план отказа от угольной энергетики к 2035 году, что неизбежно приведёт к усилению спроса на природный газ — доля угля в энергобалансе ФРГ составляет почти треть. Поэтому заместить её исключительно альтернативными источниками будет крайне сложно, а действующие сейчас трубопроводы могут не справиться с нагрузкой.