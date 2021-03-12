МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Задолженность потребителей природного газа в 2020 году составила почти 180 миллиардов рублей, что на 2,4% больше показателя прошлого года, сообщается на сайте компании "Газпром межрегионгаз".

"Так, общая задолженность потребителей за поставленный природный газ в 2020 году составила почти 180 миллиардов рублей, что на 2,4% больше, чем за предыдущий год. Наибольшая часть долга (порядка 100 миллиардов рублей) накоплена потребителями из республик Северо-Кавказского федерального округа", — говорится в сообщении.

По данным компании, основная часть общего долга за 2020 год сформирована физическими лицами. Так, долги населения перед поставщиком газа выросли на 7%, превысив 80 миллиардов рублей.

Положительная динамика расчётов за энергоресурс отмечается у теплоснабжающих организаций (ТСО). В 2020 году задолженность ТСО по сравнению с 2019 годом уменьшилась почти на 2,4% — до 56 миллиардов рублей.

Отмечается, что росту просроченной задолженности физическими лицами способствовал мораторий на начисление пени за коммунальные услуги, введенный правительством РФ.

Данные меры, в первую очередь были направлены на защиту граждан из-за сложностей с дистанционной оплатой услуг. При этом обязанность своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги сохранялась.

"В 2020 году региональные компании по реализации газа, входящие в Группу "Газпром межрегионгаз", полностью и своевременно обеспечили бесперебойное газоснабжение в 69 регионах РФ. Тем не менее, не все потребители исполняют свои обязательства в части расчетов за поставленный газ должным образом. В 2021 году масштабная работа по повышению уровня оплаты абонентами за поставленный газ и укреплению платёжной дисциплины будет продолжена, в том числе в части взаимодействия с региональными органами власти", — отметил заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз" Юрий Пахомовский.