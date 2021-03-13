МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок высказался о статье в издании Politico, где говорится о дилемме США из-за трубопровода "Северный поток — 2", сообщили РИА Новости. Немецкий политик рассказал, зачем Германии нужен "Северный поток 2"

Politico ранее написало о трудном положении американской администрации из-за стремления ввести санкции против газопровода. Сообщается, что президент Байден хочет и остановить укладку "Северного потока — 2", и укрепить отношения с ФРГ. Германия в свою очередь выступает за завершение проекта.

"Дилемма, безусловно, есть. Но "Северный поток — 2" — это не принципиальная проблема для нынешней администрации Байдена", — сказал Бышок.

Эксперт считает, что основные задачи США сегодня — борьба с COVID и восстановление собственной экономики. По этой причине санкции против трубопровода будут иметь ограниченный характер.

"Есть компромиссный вариант: администрация США будет заявлять о большом уроне российским "планам" по политическому давлению на Евросоюз через энергетические проекты, но одновременно Германия получит завершенный "Северный поток — 2", — высказался Бышок.

Аналитик заключил, что не считает трудным положение президента США. По его мнению, экс-президент Трамп был под еще большим давлением, когда пытался наладить отношения с Москвой.

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