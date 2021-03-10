ВАШИНГТОН, 10 мар — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен подвергся критике в конгрессе за недостаточную, по мнению ряда законодателей, реализацию санкций против трубопровода "Северный поток 2". Варшава признала, что Россия достроит "Северный поток 2"

"Если мы позволим достроить трубопровод, то это будет огромной победой для (президента России Владимира) Путина", — заявил на слушаниях в палате представителей в присутствии Блинкена старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол.

"Мы глубоко обеспокоены, что сильные заявления администрации о том, что она против строительства трубопровода, не подкрепляются столь же сильными действиями", — заявил Маккол.

Госдепартамент представил в феврале доклад конгрессу по мерам противодействия трубопроводу. Результатом доклада стало то, что власти США внесли в список санкций по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС", однако и судно, и компания уже находились к тому времени в списке санкций по другому закону — "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Это позволило ряду членов конгресса критиковать госдеп за недостаточные, по их мнению, шаги против строительства трубопровода. Члены конгресса предлагали также собственных "кандидатов" на внесение в список санкций США.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.